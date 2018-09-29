Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство финансов России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля в долгосрочной перспективе, следует из внесенного в Госдуму ведомством документа.

По расчетам Минфина, в 2021-2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах — 71,1 рубля, а в следующую пятилетку — 73,9 рубля.

В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля, учитывающий валютные показатели торговых партнеров России, останется стабильным. Авторы документа связывают номинальное ослабление с разницей в темпах роста цен в России и США.

До 2020 года инфляция будет составлять три с половиной процента, а после стабилизируется на уровне около четырех процентов, ожидает Минфин.

Кроме того, цены на нефть будут подвержены небольшим колебаниям: по прогнозам ведомства, в период с 2021 по 2025 год нефть марки Urals будет оцениваться в 55,2 доллара за баррель, в 2026-2030 годах — 52,2 доллара, а в следующие пять лет поднимется до отметки в 54,9 доллара за баррель.

Ранее Минэкономразвития сохранило свой прогноз по курсу рубля: по подсчетам ведомства, к концу текущего года курс российской валюты будет составлять около 64 рублей за доллар.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>