МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Серийное производство российского сверхзвукового гражданского самолета может начаться после 2030 года, заявил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало в интервью, опубликованном телестудией "Роскосмоса".

"Работы по сверхзвуковой тематике идут как в рамках международных консорциумов, так и контрактов с Минпромторгом. По нашим ощущениям нам потребуется два-три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также ещё 10-15 лет для получения серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки по просторам нашей родины", — сказал Сыпало.

Он отметил, что сейчас перед российскими учеными стоит вопрос, как сделать этот самолет одновременно экономичным и безопасным для населения. Глава ЦАГИ пояснил, что сверхзвуковая машина отличается сильным шумовым воздействием.

По его словам, институт совместно с МАИ и КБ Туполева прорабатывает целую линейку гражданских сверхзвуковых машин, в том числе деловой самолет для бизнес-перевозок и более крупные лайнеры.