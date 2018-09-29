Порошенко отказался возвращать России три миллиарда долларов долга

15:0629.09.2018
(обновлено: 15:40 29.09.2018)
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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина не будет возвращать России долг в три миллиарда долларов. Об этом он заявил, выступая на открытии форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".
По словам Порошенко, Киев на определенное время защитил себя от требований вернуть долг Москве. "Защитили от требований России возвращать средства, которые были брошены в декабре 2013 года Януковичу, который положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины. Мы доказали, что несправедливо требовать с Украины вернуть эти платежи", — сказал он.
В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5 процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Позже Украина обжаловала это решение в апелляционном суде, и тот частично удовлетворил жалобу, хотя не поддержал три из четырех доводов Киева. По четвертому — о том, что кредит был взят Украиной якобы под воздействием России, — суд решил провести более глубокое и детальное изучение вопроса.
Российский Минфин, в свою очередь, заявил, что подаст жалобу на это решение. Как пояснили в ведомстве, по результатам ее рассмотрения в британском Верховном суде либо будет организован новый судебный процесс, либо Украину окончательно обяжут выплатить долг.