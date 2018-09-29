Порошенко отказался возвращать России три миллиарда долларов долга

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина не будет возвращать России долг в три миллиарда долларов. Об этом он заявил, выступая на открытии форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5 процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Позже Украина обжаловала это решение в апелляционном суде, и тот частично удовлетворил жалобу, хотя не поддержал три из четырех доводов Киева. По четвертому — о том, что кредит был взят Украиной якобы под воздействием России, — суд решил провести более глубокое и детальное изучение вопроса.

Российский Минфин, в свою очередь, заявил, что подаст жалобу на это решение. Как пояснили в ведомстве, по результатам ее рассмотрения в британском Верховном суде либо будет организован новый судебный процесс, либо Украину окончательно обяжут выплатить долг.