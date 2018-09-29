Россельхознадзор вернул Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Россельхознадзор вернул в КНР прибывшие в Приморье 19 тонн арахиса, который содержал опасный токсин кадмий, сообщает управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в Приморский край из Китая 12 сентября,… было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности зерна", — говорится в сообщении.

Партию вернули в страну-экспортер.

По данным специалистов, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Пары кадмия и все его соединения токсичны. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.

Это уже не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн. В июне 2017 года также сообщалось о задержании двух партий арахиса с кадмием на 19 тонн и 38 тонн, обе пришли из КНР. В августе в Китай вернули 5 тонн этого опасного груза.