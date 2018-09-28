В Ульяновской области построят комплекс по выпуску полимерных материалов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Лабораторно-производственный комплекс по выпуску полимерных материалов построят в Ульяновской области. Проект нового корпуса на базе Всероссийского института авиационных материалов получил одобрение Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение о строительстве было принято в конце 2017 года во время встречи губернатора Сергея Морозова и генерального директора ВИАМ Евгения Каблова.

"Положительное заключение Главного управления государственной экспертизы дает нам все основания полагать, что с появлением такого комплекса область укрепит свои компетенции в создании композиционных материалов для различных отраслей промышленности, строительства, дорожного хозяйства и других направлений. Этому также будет способствовать и соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали с ВИАМ", — цитирует пресс-служба Сергея Морозова.

Экспертами установлено, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Также выданы положительные заключения по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости.

Ульяновский центр ВИАМ занимается разработкой инновационных технологий и производством продукции как для авиационного назначения, так и для других областей: нефтегазового комплекса, железнодорожного и автомобильного транспорта, пищевой и перерабатывающей промышленности. Центр входит в состав авиационно-производственного кластера Ульяновской области.

Строящийся лабораторно-производственный комплекс предназначен для создания производственных мощностей по выпуску препрегов (композиционных материалов-полуфабрикатов) на основе расплавных связующих и наполнителей, а также пленок связующих и адгезива.

Эти материалы необходимы для производства и модернизации приоритетных изделий вооружения, военной и специальной техники.

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