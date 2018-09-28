МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экономика Венгрии потеряла порядка 8 миллиардов долларов из-за экспортных ограничений, которые появились после введения санкций против России, заявил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Должна быть дискуссия о том, насколько санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, являются успешными или нет. Полагаю, что это весьма законный запрос с нашей стороны, так как санкции — это серьезное решение, оно нанесло существенный ущерб венгерской экономике. За последние несколько лет венгерские компании потеряли почти 8 миллиардов долларов в связи с невозможностью экспорта в Россию", — сказал Сийярто в эфире телеканала "Россия 24".

"Ранее Россия являлась вторым торговым партнером нашей страны, теперь она занимает 12-е место", — добавил он.