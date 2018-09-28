В Минпромторге рассказали о функционировании системы tax free в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Иностранцы за время работы механизма tax free в России с 10 апреля оформили 47 тысяч чеков на купленные товары на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Tax free крайне интересен ритейлу. На сегодняшний день в проекте участвует почти 300 магазинов, а за пять месяцев его реализации оформлено 47 тысяч чеков на сумму 4,7 миллиарда рублей. При этом средний чек покупки составил 100 тысяч рублей. Введение tax free дает значительное увеличение товарооборота, проект будет поэтапно расширяться", — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

По данным Минпромторга, в первые два месяца объем продаж с применением механизма tax free почти не менялся, но c июня показатели увеличились практически в 5 раз. "Может показаться, что такой резкий рост связан исключительно с проведением чемпионата мира по футболу, однако, замечу, что вклад гостей чемпионата составил всего лишь 30%. Основной эффект вызван увеличением количества магазинов-участников проекта и тем, что о работе tax free в России узнают всё больше иностранных граждан, – пояснил Мантуров.

Также отмечается, что за пять месяцев действия пилотного проекта возможностями tax free в России воспользовались граждане 174 государств, более половины покупок приходятся на долю граждан Китая.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, принимавших ЧМ-2018.