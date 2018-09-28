Первый глава РЖД рассказал, как в 90-е удалось сохранить железные дороги

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Перед первым правительством России была поставлена задача интенсивного разгосударствления и приватизации госсобственности, однако железные дороги удалось сохранить, рассказал в интервью РИА Новости занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО РЖД") и ставший позднее первым главой РЖД Геннадий Фадеев.

"Я вошёл в первое правительство РФ, которому в то время была поставлена задача интенсивного разгосударствления и приватизации госсобственности. Нам настойчиво предлагали западную модель развития железнодорожного транспорта – акционирования железных дорог. Но именно уже в тот период началось резкое замедление темпов роста экономики, особенно в 1992-1993 годах. Помню, стояли сильные морозы, в стране не хватало зерна, останавливалось производство в промышленности, валюты на закупки продовольствия не было", — рассказал Фадеев.

По его словам, Борис Ельцин собрал экстренное совещание в Малом зале Белого дома с одним вопросом: "Что делать?". В зале были руководители всех фракций, члены правительства, руководители регионов. После выступления ряда руководителей отраслей слово попросил Фадеев.

Надо ли приватизировать?

"Борис Николаевич, у нас потеряно управление экономикой в стране. Вы спросите любого сидящего в зале, сколько завезено зерна в регионы? Сколько топлива на электростанциях? Вам не ответят на эти вопросы. Сегодня такие предприятия, как приватизированный Новочеркасский электровозостроительный завод, который выпускал по 370 электровозов в год, стоят. Рабочие разбирают станки на металлолом, чтобы сдать его и получить какую-то зарплату", — вспоминает первый глава РЖД.

На вопрос Ельцина, кто директор завода, продолжает Фадеев, никто не ответил, а занимавший тогда пост губернатора Ростовской области Владимир Чуб сказал, что глава предприятия сбежал.

"А Вы, Борис Николаевич имеете сегодня управляемую отрасль в лице Министерства путей сообщения. Если скажите мне сейчас: Фадеев, разверни все поезда в обратном направлении, я через час Вам сообщу, что они пошли в обратном направлении", — рассказал бывший глава МПС.

Впоследствии, когда он как-то спросил меня при встрече: "Геннадий Матвеевич, куда идут у Вас поезда", я ему ответил: "В нужном направлении, Борис Николаевич".

100% РЖД в госсобственности



Позднее было создано ОАО "Российские железные дороги", которому было передано имущество МПС балансовой стоимостью более 1,5 триллиона рублей.

"Да, подошли в то время, когда экономика страны начала подниматься, и подходили не в спешке, а глубоко продуманно, начиная с обсуждения разработки и принятия основополагающих документов", — говорит Фадеев о создании акционерного общества.

Он отметил, что был ряд положений, которые он высказал, будучи членом коллегии МПС и начальником Московской железной дороги.

"Единство существующей инфраструктуры и системы управления перевозками, полный госконтроль сети железных дорог, законодательное ограничение оборота имущества, вносимого в уставной капитал, и обязательное выполнение компанией работ для государственных нужд. И эта формулировка вошла в программу структурной реформы, которую поручено мне было реализовать в качестве министра путей сообщения, когда я возглавил отрасль второй раз", — рассказал Фадеев, который в 2003 году стал первым президентом ОАО "РЖД".