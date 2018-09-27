МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рост экономики, развитие регионов и сельских территорий, увеличение числа высококвалифицированных кадров, в том числе в цифровой экономике будет способствовать росту доходов граждан, возможно, потребуется и ряд дополнительных мер, чтобы достичь показателей майского указа президента, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания кабмина в четверг он отметил, что снижение бедности в два раза и рост доходов граждан — одни из самых главных и сложных национальных целей.

"С 2000 по 2013 год доходы людей росли, в 2014 году на фоне резкого обвала цен на нефть и санкций они начали, к сожалению, снижаться. Нам этот процесс удалось остановить благодаря восстановлению экономики, а также через повышение минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников", — сказал Медведев.

По его словам, за первые 8 месяцев нынешнего года реальная зарплата в стране выросла более чем на 8%. Он подчеркнул, что рост экономики, развитие регионов и сельских территорий, конечно, будет решать эту проблему, на уровень зарплат повлияет и увеличение числа высококвалифицированных кадров, в том числе в цифровой экономике. Премьер обратил внимание на необходимость поддерживать предпринимательскую активность.

"Над этими взаимосвязанными задачами мы будем работать комплексно, но необходимо применять и отдельные точечные инструменты. Возможно, потребуется и ряд дополнительных мер, чтобы достичь показателей майского указа президента текущего года. Мы их будем разрабатывать с учетом работы в 2018 году", — заявил Медведев.