Социологи выяснили, что россияне думают о кредитах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Почти 70% россиян убеждены, что сейчас не лучшее время брать кредиты и делать крупные покупки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Россиянам был задан вопрос: "Как вы думаете, сейчас хорошее время или плохое время, чтобы брать кредиты?"

Согласно приведенным данным, большинство опрошенных (69%) убеждены, что сейчас "скорее плохое" время, чтобы брать кредиты, обратного мнения придерживаются 15% респондентов, 16% затруднились ответить. При этом больше половины (54%) также считают, что лучше отложить крупные покупки, 29% опрошенных придерживаются мнения, что время для покупок сейчас наоборот "скорее хорошее". Затруднились с ответом 17% опрошенных.

Также отмечается, что две трети россиян (65%) ориентированы на сберегательное поведение и придерживаются мнения, что следует сократить повседневные расходы. Напротив, "побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения – побыстрее вложить во что-нибудь ценное" стремятся 25% опрошенных, всего 10% затруднились с выбором ответа.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.