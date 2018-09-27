МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд объявил четыре условия для получения Украиной нового кредита, об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Экономическая правда".

По данным издания, речь идет о дальнейшем повышении цен на газ на 23%, антикоррупционной реформе, принятии сбалансированного бюджета и реорганизации Государственной фискальной службы

Как отмечает газета, из-за неспособности выполнить требования текущей программы МВФ Украина вынуждена договариваться с фондом о stand-by кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.

При этом "Экономическая правда" указывает, что переговоры с МВФ будут проходить в условиях низкого уровня доверия к Украине со стороны кредитной организации, поэтому, вероятно, от Киева потребуют сначала выполнить взятые на себя обязательства.

Кредитная программа stand-by действует с 1952 года, она создана для преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с проведением платежей. Кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, а максимальная продолжительность программы составляет 36 месяцев.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако до сих пор он выделен не был.