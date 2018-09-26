Торговые войны США могут повредить доверию инвесторов, заявил глава ФРС

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден, заявил в ходе конференции для журналистов по итогам заедания совета управляющих глава регулятора Джером Пауэлл.

По его словам, пока невозможно говорить о том, как Федеральная Резервная Система (ФРС) будет реагировать на возможный эффект торговых войн.

"Первое, что я хочу сказать: мы не ответственны за торговую политику. Да, мы слышим об обеспокоенности бизнеса по всей стране, о разрыве торговых цепочек. Напряжение в торговле может потенциально повредить доверию инвесторов, повлиять на торговлю на биржах, но эффект пока не заметен, нам пока не с чем бороться", — сказал он.

Он отметил, что если эффект будет заметен в будущем, можно будет говорить о снижении ставки.

"Но пока сложно говорить, как именно мы будем себя вести, до тех пор пока мы не увидим реальные цифры", – сказал он.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и в июне. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в марте — до 0,75-1%, в июне — до 1-1,25% и в декабре — до 1,25-1,5% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.