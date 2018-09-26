Россия подала в ВТО жалобу по спору с ЕС по третьему энергопакету

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия в среду подала в ВТО контр-апелляционную жалобу по спору с ЕС по третьему энергопакету, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Двадцать шестого сентября 2018 года Российская Федерация подала в орган по разрешению споров ВТО контр-апелляционную жалобу по спору "ЕС и его государства члены – меры в отношении энергетического сектора" (так называемый третий энергопакет)", — сообщили в МЭР.

"Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России. Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга", — уточнили в министерстве.

В сентябре ЕС подал апелляционную жалобу на решения третейской группы в пользу России. Она затрагивает выигранные российской стороной претензии к применению на территории ЕС и его государств-членов норм третьего энергопакета.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО по третьему энергопакету ЕС. Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.

В августе текущего года Всемирная торговая организация сообщила, что не поддержала возражения РФ против требований третьего энергопакета ЕС по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа, а также по преференциям, предоставляемым ЕС поставщикам сжиженного природного газа (СПГ).

Вместе с тем Минэкономразвития РФ тогда же сообщило, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах этого спора. В частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии, сообщало МЭР РФ.