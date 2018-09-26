МЭР советует не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин советует россиянам не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты.

"Очень важно не принимать эмоциональных решений тем, кто принимает решение о покупке или продаже, быть уверенным в том, что благодаря политике ЦБ и правительства динамика всех показателей будет развиваться устойчиво", — сказал Орешкин журналистам.

"Мы с вами недавно общались во Владивостоке, курс рубля тогда был в районе 70,5, приближался к отметке 71 рубль за доллар. И я тогда откровенно и прямо сказал, что это не лучший момент для покупки иностранной валюты, даже доллары надо продавать", — напомнил министр.

Он подчеркнул, что в России выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса.