"Победа" ответила на слова сенатора Башкина о ручной клади на борту

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" считает странными и необоснованными заявления сенатора Александра Башкина о платной ручной клади на борту перевозчика, категорически опровергает эти высказывания, говорится в сообщении лоукостера.

Совет Федерации в среду решил направить запрос в Генпрокуратуру, Минтранс и "Аэрофлот" с просьбой дать правовую оценку действиям авиакомпании "Победа", взимающей, по мнению сенаторов, плату за ручную кладь. Такое решение было принято по инициативе сенатора Александра Башкина.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", считает странными и необоснованными заявления сенатора от Астраханской области Александра Башкина. Авиакомпания предполагает, что причиной необоснованных обвинений со стороны сенатора могло послужить непонимание разницы между понятием "ручная кладь" и "регистрируемый багаж", а также незнание основ бизнес-модели лоукост-перевозчиков", — говорится в сообщении.

"Приводит в недоумение возмущение сенатора платной ручной кладью, которой в "Победе" не существует в принципе. Заплатить за провоз ручной клади в "Победе" невозможно: все место в салоне самолёта предназначено для бесплатной ручной клади каждого клиента рейса. Не менее странным выглядит удивление сенатора закрытию туалетных комнат перед посадкой самолета и использованию двух трапов для быстрой высадки клиентов, высказанные им в мае на своей странице в Facebook", — заявил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков, слова которого приводятся в сообщении.