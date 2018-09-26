На Украине подсчитали возможные убытки от "Северного потока — 2"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Украина может потерять до 3% ВВП после запуска газопровода "Северный поток — 2", говорится в среду на сайте украинского Минфина.

Власти РФ неоднократно заявляли, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, а также не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Со своей стороны "Газпром" говорил о готовности сохранить этот транзит после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 миллиардов кубометров в год.

"Реализация проекта "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг примерно (в объеме – ред.) 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", — говорится в отчете ведомства о фискальных рисках на 2019 год.

Ведомство также считает, что реализация проекта позволит усилить роль Германии как "газового хаба" для потребителей Западной и Центральной Европы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".