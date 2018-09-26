Арбитраж в Татарстане признал авиакомпанию "ВИМ-Авиа" банкротом

КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана в среду признал авиакомпанию "ВИМ-Авиа" банкротом и ввёл процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости.

Исковое заявление о признании "ВИМ-Авиа" банкротом было подано ульяновским АО "Спектр-Авиа" в ноябре 2017 года. Позднее права были переуступлены, в настоящее время кредитором является ООО "РНГО". Общая сумма задолженности "ВИМ-Авиа" перед РНГО составляет 3,7 миллиона рублей (в том числе неустойка и судебные расходы). В деле также есть заявления о банкротстве "ВИМ-Авиа" ещё от нескольких кредиторов, в том числе банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Татарстана в феврале по заявлению ООО "РНГО" ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства – наблюдение, назначил временного управляющего – члена ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации "Центральное агентство арбитражных управляющих" Марию Булатову. В начале июля Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ООО "РНГО" о принятии обеспечительных мер в виде запрета на проведение первого собрания кредиторов авиакомпании "ВИМ-Авиа" до рассмотрения его требований.

Позднее, в конце августа суд отменил обеспечительные меры и обязал временного управляющего провести первое собрание кредиторов.

По озвученной в суде информации временного управляющего, по итогам первого собрания кредиторов, состоявшегося 19 сентября, принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры конкурсного производства и признании должника банкротом. Согласно отчёту временного управляющего балансовая стоимость имущества компании на 31 декабря 2017 года составила 17 миллиардов рублей, 2,16 миллиарда – основные средства.

Представитель должника в суде отметил, что с решением собрания кредиторов согласен. С данной позицией согласились и все другие участники процесса.

"Признать ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" несостоятельным, банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца", — сказал судья.

"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.