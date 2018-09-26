Россельхознадзор не планирует полностью запрещать ввоз мяса из Казахстана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают обсуждать вопрос поставок казахстанской животноводческой продукции, Россельхознадзор допускает, что полного запрета на ввоз этих товаров с 1 октября может не быть, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Россельхознадзор в середине сентября сообщил о возможном введении с 1 октября ограничений на ввоз животноводческой продукции из Казахстана в Россию из-за проблем в обеспечении прослеживаемости производства и поставок. Ведомство указывало, что Казахстан не соблюдает сроки реализации плана-графика по интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Казахстана и российской системы ФГИС "Ветис".

"Процесс идет, мы работаем. Если процесс не идет — тогда думаем, что делать", — сообщил Данкверт журналистам. Отвечая на вопрос, будет ли запрет тотальным, глава Россельхознадзора сказал: "Я думаю, что нет".

По его словам, сейчас в России находится группа специалистов из Казахстана, в среду они должны прибыть на переговоры в Москву. "Я надеюсь, что все вопросы мы урегулируем. У нас нормальное общение", — указал Данкверт.

При этом он отметил, что казахстанская сторона отреагировала на заявления Россельхознадзора о возможности ограничения поставок животноводческой продукции. "До этого они просто игнорировали, а теперь поняли, что так дальше продолжаться не может", — сказал глава ведомства.