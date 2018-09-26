В авиакомпании "Победа" заверили, что перевозят ручную кладь бесплатно

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" осуществляет перевозку ручной клади бесплатно, заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"У нас нет платной ручной клади. Все место в салоне уже распределено под бесплатную ручную кладь для всех клиентов", — сказали в лоукостере.
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.