В авиакомпании "Победа" заверили, что перевозят ручную кладь бесплатно

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" осуществляет перевозку ручной клади бесплатно, заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Совет Федерации в среду решил направить запрос в генпрокуратуру, Минтранс и "Аэрофлот" с просьбой дать правовую оценку действиям авиакомпании "Победа", взимающей, по мнению сенаторов, плату за ручную кладь. Такое решение было принято по инициативе сенатора Александра Башкина.

"У нас нет платной ручной клади. Все место в салоне уже распределено под бесплатную ручную кладь для всех клиентов", — сказали в лоукостере.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.