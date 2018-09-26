Россия может увеличить поставки нефтепродуктов в Белоруссию, сообщил Бабич

МОГИЛЕВ, 26 сен — РИА Новости. Россия может в 2019 году увеличить поставки нефтепродуктов на 10-15% по сравнению с 2018 годом для нужд белорусского нефтехима, переговоры по темным нефтепродуктам продолжаются, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Российская сторона ранее подняла вопрос об ограничении объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Как пояснял, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, проблема в том, что они могут просто реэкспортироваться, и в этом случае экспортные пошлины российский бюджет недополучает, поскольку они зачисляются в белорусский бюджет. После встречи президентов двух стран на минувшей неделе в Сочи глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ, поставить точку в этом вопросе планируется на полях саммита СНГ в Душанбе.

"Поддержано предложение белорусских партнеров, что объем (поставок нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимии — ред.) будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году", — заявил Бабич.

"Сколько нужно будет для потребления, развития нефтехимического производства (в Белоруссии — ред.), столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров", — добавил российский посол.

Что касается поставок в Белоруссию темных нефтепродуктов, Бабич отметил: "Идут пока переговоры, об итогах всех переговоров объявят президенты".