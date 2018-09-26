Фотоаппарат Зенит М начнет продаваться в России в 2019 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Фотоаппарат Зенит М начнет продаваться в России в январе 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Разработчик российского бренда Зенит Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения.

Презентация продукта прошла в среду, 26 сентября, в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне в присутствии главного акционера и председателя наблюдательного совета компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана, заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина и генерального директора КМЗ Вадима Калюгина.

"В Европе продажи Zenit M стартуют в декабре этого года, на территории России – в январе 2019 года в интернет-магазине "Зенит" и ограниченном перечне магазинов фототехники", — говорится в сообщении холдинга.

Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.

"Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе – российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. В Кельне производители демонстрируют первые экземпляры Zenit M", — пояснили в "Швабе".

Дизайн современной дальномерной полноформатной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства Зенит и Зоркий. Он разработан на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна SmirnovDesign.