Козак в Сочи на полях "Формулы-1" встретится с руководителями автопрома

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости/Прайм. Главы крупнейших российских и иностранных автоконцернов, локализовавших производство в России, встретятся с вице-премьером Дмитрием Козаком в Сочи 29 сентября на полях "Формулы-1" для обсуждения актуальных вопросов отрасли, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.

"Это неформальная встреча с руководителями автопрома на полях "Формулы". Рассчитываем на прямой диалог с отраслью. Козак как председатель оргкомитета "Формулы-1" в России пригласил всех глав автоконцернов на деловой обед", — сказал Джус РИА Новости, добавив, что на встречу приглашены не только главы автоконцернов, но и представители Минэкономразвития и Минэнерго.

Как сообщил РИА Новости источник в отрасли, среди приглашенных президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, президент Ford Sollers Адиль Ширинов, глава Volkswagen в России Маркус Озегович и другие.

До этого Козак поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС доработать представленный Минпромторгом проект о предоставлении бессрочных преференций компаниям холдинга "Русские машины" (куда входит и "Группа ГАЗ") в региональных и муниципальных закупках автотехники, говорится в поручении вице-премьера, с которым ознакомились РИА Новости.

"Прошу доработать указанный проект акта правительства РФ, имея в виду установление приоритета (при прочих равных условиях) для конкретной закупки в 2019 году соответствующей техники у организаций, входящих в "Группу ГАЗ", для государственных нужд субъектов РФ и муниципальных нужд", — говорится в документе.

Доработанный и согласованный проект должен быть представлен в правительство до 27 сентября, также отмечается в документе. ФАС также не поддержала текущую версию проекта Минпромторга — антимонопольная служба усмотрела в нем риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России, говорил РИА Новости начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов.