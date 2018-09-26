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Экономика

В России возродят производство легендарных фотоаппаратов "Зенит"

(обновлено: 11:22 26.09.2018)
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© РИА Новости / М. ФилимоновПерейти в фотобанкЗеркальный однообъективный фотоаппарат Зенит-В. Архивное фотоЗеркальный однообъективный фотоаппарат Зенит-В. Архивное фото
© РИА Новости / М. Филимонов
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica возрождают в России производство легендарных фотоаппаратов Зенит в новом исполнении под названием Зенит М, сообщил РИА Новости представитель Красногорского завода (входит в холдинг "Швабе").

Самолет-амфибия А-40 (Альбатрос). Архивное фото
© РИА Новости / Роман Денисов
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"Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов Зенит М. Однако, это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35 доступных к приобретению в России и Европе", — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что это лишь один из проектов по выпуску камеры. "Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая, возможно, это будет зеркальная камера, а возможно, более совершенная дальномерная", — пояснил представитель завода.

Как заявляет производитель, цена будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте". "По умолчанию камера Leica не может стоять в ценовом сегменте с камерами массового производства. Leica имеет знак равенства между своим именем и словом качество. Они (Leica – ред.) передали все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат Зенит будет находиться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что оптика будет изготавливаться по новым стандартам качества, заданным компанией Leica Camera AG, но при этом сохранит "ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода" (производитель Зенита – ред.). "С камерой Зенит М и объективом Зенитар 35 mm f/1.0 будет в состоянии справиться любой пользователь. Камера оснащена современными технологическими функциями, которые позволяют использовать одинаково результативно профессионалам и новичкам в сфере фотографии. И мы оснастили камеру универсальным объективом, который имеет умеренно широкий угол съёмки и позволяет снимать любой жанр – от каких-то портретов, до пейзажей и натюрмортов", — сказал представитель завода.

По его словам, компания Leica выступает в этом проекте как OEM (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования – ред.) изготовитель камеры, поставщик комплектующих изделий, тогда как объектив изготавливается на 100% из российского сырья и собирается на Красногорском заводе.

Зенит — это разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Это один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 годы. Он разработан на базе дальномерного фотоаппарата Зоркий, выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов Зенит.

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