ФТС призвала снизить до нуля порог беспошлинных интернет-покупок

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России надо постепенно снижать до нуля, чтобы обеспечить равные условия для российского и иностранного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Тимур Максимов.

"Мы предлагали за конечную точку взять ноль по коммерческому обороту, то есть когда магазин продает напрямую физическому лицу. Отмечу, что в случае пересылки между физическими лицами ситуация иная", — сказал Максимов, отвечая на вопрос о конечных параметрах порога беспошлинного ввоза в РФ покупок в иностранных интернет-магазинах.

"Когда магазин продает напрямую человеку, ноль необходим, чтобы не создавать дисбаланса. Также планируется распространить на компании требования по качеству и безопасности товаров, создать один простой правовой режим и автоматизировать процесс контроля. Никаких задержек, никаких сложностей, всем все понятно и очень просто", — добавил он.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Минфин РФ предлагал снизить его до 500 евро уже с июля этого года, однако правительство пока не приняло такого решения.

Ставку пошлины при этом, по словам Максимова, предлагает снизить с нынешних 30% до 20% — то есть до суммы средневзвешенного НДС и средневзвешенной пошлины по широкой товарной номенклатуре. "По идее, это приводит к идентичной ситуации, как если бы вы перевезли товар через границу, оплатили пошлины, доставили на склад, а потом продали через интернет-магазин с доставкой по России", — пояснил замглавы ФТС.

"Главная задача – создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли, иначе российским компаниям проще и выгоднее работать по модели иностранных интернет-площадок. Наше предложение и было призвано исправить существующие перекосы", — заявил Максимов.

С технической точки зрения, по его словам, такой переход вполне осуществим, при этом таможня обещает сделать его максимально безболезненным для участников рынка.

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