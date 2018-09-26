РЖД разрешат не платить дивиденды при условии отказа от господдержки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. РЖД до 2025 года разрешат не платить дивиденды по обыкновенным акциям и вкладывать чистую прибыль в проекты, но тогда компания не должна претендовать на 1 триллион рублей государственной поддержки, в частности, на 200 миллиардов рублей для ускорения движения контейнеров и увеличения транзита, рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что компания предлагает платить дивиденды только по привилегированным акциям, а остальную прибыль направлять на инвестиции.

"Мы ожидаем оформления решения президентской комиссии по ТЭК. При подготовке обсуждалось, что прибыль РЖД остается в распоряжении компании для того, чтобы инвестировать. Следствием этого стала позиция Минфина, что РЖД больше не должны претендовать на государственную поддержку по капвложениям в инфраструктуру", — сообщил Лушников.

Он ранее пояснял, что решение, платить или не платить дивиденды РЖД, будет приниматься в увязке с долгосрочной программой развития (ДПР) железнодорожной монополии до 2025 года. Изначально, рассказал замминистра, предполагалось финансирование ДПР в объеме 7 триллионов рублей, из которых 6 триллионов рублей за счет РЖД, оставшееся — господдержка. "Теперь государственной поддержки не предполагается", — сообщил он.

"В связи с этим в магистральном плане сейчас заложено, что компания будет использовать свои средства вместо тех 200 миллиардов рублей из бюджета, которые изначально министерство рассчитывало выделить компании для ускорения движения контейнеров и увеличение транзита", — пояснил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин в мае текущего года дал ряд поручений до 2024 года по транспортной инфраструктуре. Речь в них, в том числе, шла о мероприятиях по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе — Транссиб за 7 суток.