В МИД ответили на критику Трампа в адрес "Северного потока — 2"

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Энергетические проекты России и стран Европы — прежде всего коммерческие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова американского президента об энергозависимости Германии от России.
"И с политической и с геополитической точки зрения, конечно, они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе. Такая позитивная взаимозависимость", — добавил дипломат.
При этом, по его словам, некоторые страны пытаются представить ситуацию "совершенно в другом ключе". Грушко отметил, что энергосотрудничество имеет "добавленную стоимость не только для России, но и для Европы".
Накануне Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Германия будет полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Он также похвалил Польшу за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.