В МИД ответили на критику Трампа в адрес "Северного потока — 2"

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Энергетические проекты России и стран Европы — прежде всего коммерческие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова американского президента об энергозависимости Германии от России.

"И с политической и с геополитической точки зрения, конечно, они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе. Такая позитивная взаимозависимость", — добавил дипломат.

При этом, по его словам, некоторые страны пытаются представить ситуацию "совершенно в другом ключе". Грушко отметил, что энергосотрудничество имеет "добавленную стоимость не только для России, но и для Европы".

"Хотелось бы надеяться, что при принятии решений о том, как выстраивать сотрудничество с Россией и дальше в этой области, будут приниматься во внимание и вот эти аспекты, о которых я говорю: это надежность, последовательность, нечувствительность к колебаниям политической конъюнктуры. А самое главное, что это опирается на надежную коммерческую основу. Наш трубный газ дешевле сжиженного. Любой правительственный деятель, который принимает решения в этой области, должен руководствоваться экономическими соображениями", — добавил собеседник агентства.

Накануне Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Германия будет полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Он также похвалил Польшу за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.