РЖД намерены стать перевозчиком пассажиров в "Шереметьево"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. РЖД предлагают стать перевозчиком пассажиров в "Шереметьево" в качестве варианта, чтобы окупить строительство путей до северного терминала аэропорта, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию компании.

Сейчас добраться "Аэроэкспрессом" можно только до южных терминалов "Шереметьево" — D, E и F. До недавно построенного суперсовременного терминала B, расположенного в северной зоне аэропорта и отделенного от южной двумя взлетно-посадочными полосами, можно доехать только автомобильным транспортом.

Так, РЖД предлагают построить ответвление от путей к южным терминалам на север длиной 3,8 километра и терминал общей стоимостью 11,8 миллиарда рублей (без НДС), ссылается издание на презентацию РЖД. Запуск поездов между северными и южными терминалами намечен на 2020-2021 годы. Проект был одобрен в августе на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха, рассказали источники изданию.

Однако нынешняя плата за инфраструктуру не позволит окупить инвестиции в проект. За срок эксплуатации путей — 30 лет — операционный убыток РЖД составит 6,3 миллиарда рублей. Зато "Аэроэкспресс" получит 90 миллиардов рублей операционной прибыли, говорится в презентации. РЖД считает, что плату за инфраструктуру на шереметьевском направлении надо увеличить в 4,3 раза, тогда РЖД за 30 лет получила бы 50 миллиардов рублей операционной прибыли, "Аэроэкспресс" — 33 миллиарда рублей.

В 2021 году, если принять предложение РЖД, плата "Аэроэкспресса" за пути в "Шереметьево" вырастет на 831 миллион рублей. Если эти затраты полностью переложить на пассажиров, то выйдет по 143 рублей на каждого из 5,8 миллиона человек (согласно прогнозу аэропорта). Если плату не поднимать, РЖД готова сама стать перевозчиком пассажиров в "Шереметьево", говорится в презентации. Минтранс в целом поддерживает позицию РЖД, сообщил газете федеральный чиновник.

Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что механизмы возврата инвестиций прорабатываются с участниками проекта. "Окончательная модель будет зависеть от ряда факторов, в том числе от всей конфигурации московского транспортного узла", — добавили в компании. "Аэроэкспресс" работает в соответствии с нормами законодательства, в случае изменения правил компания будет выполнять все необходимые требования и нести ответственность по своим обязательствам в полном объеме, заявил представитель компании изданию.