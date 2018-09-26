В Хабаровском крае создадут комиссию по защите бизнеса

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в регионе будет создана комиссия по защите бизнеса.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора.

"Очень внимательно посмотрю по бизнесу, что находится на территории края, кто зарегистрирован, кто платит налоги, кто не платит налоги. Обращусь к бизнесу с просьбой – к тем, кто не зарегистрирован на территории края, но ведет свою деятельность — постараться зарегистрироваться у нас, чтобы и нам было лучше, и им было лучше. Создам комиссию, которая будет заниматься непосредственно защитой бизнеса", — сказал Фургал журналистам.

По его словам, он объявил всем инвесторам, что с его приходом край будет открыт для всех, кто честно зарегистрировался в регионе и будет платить налоги. Со своей стороны власти Хабаровского края гарантируют бизнесу защиту.

Также Фургал отметил, что внимание будет уделено сельскому хозяйству и жителям сельской местности, спорту и ДЮСШ.

На пресс-конференции в понедельник избранный губернатор заявлял, что гарантирует легальному бизнесу в регионе отсутствие препятствий со стороны чиновников и правоохранителей.