Большинство финских компаний не собирается уходить с российского рынка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Большинство работающих в России крупных и средних финских компаний не собирается сворачивать свою деятельность в стране, следует из материалов кабмина РФ к визиту премьер-министра Дмитрия Медведева в Финляндию. Он проведет там переговоры со своим финским коллегой Юхой Сипилей.

"Часть инвесторов в последнее время свернула свои проекты в России…. Несмотря на это, большинство работающих в России крупных и средних финских компаний сворачивать свою деятельность не собирается", — говорится в материалах.

Среди тех, кто ушел — финская Oriola KD, которая в декабре 2014 года продала свои активы в России — аптечные сети "Старый лекарь" и "О3" — в связи с их убыточностью. Концерн Stockmann по этой же причине продал в январе 2016 года свой бизнес в России в области ритейла. Ушел концерн Kesko: российская "Лента" в ноябре 2016 года закрыла сделку по покупке за 11,4 миллиарда рублей сети из 11 продуктовых гипермаркетов "К-Руока" в Санкт-Петербурге, а российская "дочка" французской сети "Леруа Мерлен" в феврале за 12 миллиардов рублей выкупила 12 магазинов стройматериалов "К-Раута" в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге.

Есть и те, кто работает в России. Так, Nokian Tyres построила два шинных завода во Всеволожске мощностью 14 миллионов шин в год, значительная часть продукции идет на экспорт. Общий объем инвестиций компании в Россию достигает 550 миллионов евро, при этом за 2017 год инвестировано 83 миллиона евро.

Строительная компания "ЮИТ" (YIT, с февраля 2018 года объединилась с "Лемминкяйнен") реализует проекты по возведению жилой и коммерческой недвижимости, объектов инфраструктуры и дорог в Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Тюмени.

В январе-июле товарооборот двух стран вырос на 29% и составил 8,7 миллиарда долларов. Российский экспорт в Финляндию увеличился на 36%, до 6,7 миллиарда долларов, импорт — на 10%, до 2 миллиардов долларов.