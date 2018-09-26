Аграрная катастрофа: американские фермеры массово банкротятся из-за России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Газета The Wall Street Journal обвинила Белый дом в самом масштабном с 1980-х годов разорении фермерских хозяйств. Журналисты отмечают, что развязанная Вашингтоном торговая война не только взвинтила китайские ввозные пошлины на американскую пшеницу до 25%, но и фактически избавила Россию от конкуренции со стороны США. Какие еще указы Трампа ударили по аграриям и что от этого выиграет Москва — в материале РИА Новости.

Хлеб всему голова

Проблемы Соединенных Штатов с экспортом пшеницы начались еще в 2016 году, когда доля американских производителей на мировом рынке снизилась до десятилетнего минимума. Минсельхоз США сообщил, что 22% общих поставок зерна — за Россией, 14% — за Евросоюзом и только 13% — за США.

С тех пор ситуация для американских фермеров не улучшилась: в 2017-м Россия увеличила экспорт пшеницы в полтора раза — до 40 миллионов тонн. Отечественным аграриям помогли хорошая погода и массированная поддержка правительства.

"Сельхозпроизводителям была нужна земля — мы скорректировали законодательство, и в прошлом году впервые за 15 лет посевная площадь превысила 80 миллионов гектаров, — заявил в конце апреля премьер Дмитрий Медведев. — Осенью мы собрали такой большой урожай зерновых, что было сложно увозить по железной дороге. Поэтому был введен льготный тариф на перевозку зерна. Мы также строим новые терминалы в портах, создаем сеть оптово-распределительных центров".

У России большие планы по развитию зерновой инфраструктуры. Один из примеров — терминал "КСК" в Новороссийске, грузооборот которого вырастет с двух с половиной до четырех миллионов тонн к 2020 году. Стоит отметить, что инициатива правительства встретила широкую поддержку в отрасли: в интервью WSJ местные фермеры, выгружающие зерно через этот терминал, рассказали, что могли бы продавать еще больше, если бы позволяла инфраструктура.

Что посеешь, то и пожнешь

По оценкам экспертов, отставание США от России в производстве и экспорте пшеницы будет только расти. В долгосрочной перспективе разрыв увеличится из-за климатических изменений. По прогнозам Канзасского университета, в плодородных регионах Европы и Азии средняя температура воздуха по сравнению с концом 1980-х повысится на 1,8 градуса к 2020 году и еще на 3,9 градуса — к 2050-му.

Это значит, что Россия введет в сельскохозяйственный оборот еще порядка 57 миллионов гектаров земли, а территории сельхозназначения в США, Канаде и Австралии сократятся, отмечают ученые.

Но есть и чисто экономические причины расширяющегося присутствия России на мировом рынке зерна. Прежде всего — падение рубля к доллару за последние четыре года, что сделало цены на российскую пшеницу более привлекательными для иностранных покупателей. Притом что качество зерна существенно повысилось.

С другой стороны, снизились затраты отечественных аграриев: теперь они покупают произведенные в России семена и удобрения дешевле аналогов из США. Американский рынок занят дорогостоящей генетически модифицированной продукцией таких компаний, как Bayer и DowDuPont. Как известно, ГМО-семена специально делают бесплодными, так что их невозможно посеять на следующий год и фермеры вынуждены идти на новые траты.

В три погибели

Вытеснение американских фермеров российскими коллегами с мировых рынков — прямое следствие революционных решений Дональда Трампа. Ведь подавляющее большинство сельскохозяйственных рабочих в США были иммигрантами, в том числе незаконными.

В середине сентября агентство United Press International опубликовало статью, в которой американские фермеры жалуются на миграционную политику Дональда Трампа, обещавшего построить стену на границе с Мексикой, выгнать всех нелегальных мигрантов и вернуть гражданам страны рабочие места.

"Тридцать лет назад нам пришлось привлечь на работу мигрантов, — рассказывает владелец фермерского хозяйства в Индиане Брайан Гарвуд. — Желающих заниматься тяжелым ручным трудом среди местных было все меньше".

Массовая депортация нелегалов привела к тому, что у фермеров практически не осталось рабочей силы. Не помогает и специальная программа департамента труда, предоставляющая рабочие визы приезжим из Мексики и других стран Латинской Америки.

Владельцы сельскохозяйственных предприятий возмущаются: сначала приходится доказывать, что они действительно не могут найти новых сотрудников. Затем — обращаться в латиноамериканские рекрутинговые агентства, чтобы те нашли подходящие кадры. Расходы зачастую неоправданно высоки: срабатывает фактор коррупции в фирмах-посредниках, что сводит на нет все усилия.

В итоге, по статистике, представленной американскими судами, в первом квартале этого года владельцы 116 фермерских хозяйств подали заявления о банкротстве. Около 70% разорившихся аграриев производили пшеницу, молочную продукцию, кукурузу и хлопок.

Последней надеждой американских фермеров был владелец мирового гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма, обещавший посодействовать в создании миллиона дополнительных рабочих мест в США, преимущественно в области сельского хозяйства, и открыть новым производителям электронные рынки Китая и Азии.

Однако развязанная Трампом торговая война против КНР вынудила Ма взять свои слова обратно. И миллиардер вряд ли вернется к этому проекту в ближайшем будущем: недавно он заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном может затянуться на десятки лет.