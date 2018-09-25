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Экономика

Банк "Югра" признали банкротом

(обновлено: 22:23 25.09.2018)
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© Фото : ПАО БАНК "ЮГРА"Отделение банка Югра. Архивное фотоОтделение банка Югра. Архивное фото
© Фото : ПАО БАНК "ЮГРА"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в топ-30 кредитных организаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кроме того, открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Ранее представитель Центробанка сообщил, что разница между обязательствами и активами "Югры", по результатам обследования временной администрации, превышает 143 миллиарда рублей, стоимость имущества — около 56,3 миллиарда рублей, а неисполненные обязательства — более 199,3 миллиарда рублей.

Вывеска на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На момент подачи заявления о банкротстве в августе прошлого года активы банка оценивались в 196,7 миллиарда рублей, обязательства – в 198,3 миллиарда рублей. Как пояснил юрист, отвечая на вопрос представителя акционеров "Югры", дальнейшее снижение оценки активов произошло за счет доформирования резервов на проблемную задолженность, а также из-за переоценки принадлежавших банку ценных бумаг.

Представитель собственников "Югры" не согласился с расчетами временной администрации. По его словам, на момент отзыва лицензии стоимость имущества банка составляла более 232,5 миллиарда рублей, а обязательства — около 196,5 миллиарда рублей. Он просил суд истребовать кредитные досье 105 заемщиков, по обязательствам которых произошло доначисление резервов. Также представитель банка просил назначить судебную экспертизу для оценки имущества банка. Однако суд оба ходатайства отклонил.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Представитель Центробанка заявил, что доводы оппонентов уже были исследованы и отклонены судами в двух других процессах, в которых экс-руководство "Югры" оспаривало действия Центробанка. Арбитражные суды трех инстанций ранее отклонили заявления собственников "Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля 2017 года о назначении временной администрации и введении моратория на выплаты кредиторам, а также приказ от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии.

Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

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