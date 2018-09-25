Банк "Югра" признали банкротом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", входивший до отзыва лицензии в топ-30 кредитных организаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кроме того, открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложили на Агентство по страхованию вкладов.
Ранее представитель Центробанка сообщил, что разница между обязательствами и активами "Югры", по результатам обследования временной администрации, превышает 143 миллиарда рублей, стоимость имущества — около 56,3 миллиарда рублей, а неисполненные обязательства — более 199,3 миллиарда рублей.
Представитель собственников "Югры" не согласился с расчетами временной администрации. По его словам, на момент отзыва лицензии стоимость имущества банка составляла более 232,5 миллиарда рублей, а обязательства — около 196,5 миллиарда рублей. Он просил суд истребовать кредитные досье 105 заемщиков, по обязательствам которых произошло доначисление резервов. Также представитель банка просил назначить судебную экспертизу для оценки имущества банка. Однако суд оба ходатайства отклонил.
Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% капитала кредитной организации.