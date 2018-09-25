В России с 26 сентября разрешат поставки с "Витебского мясокомбината"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 26 сентября разрешает поставки с белорусского "Витебского мясокомбината", сообщило российское ведомство.

"Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора республики Беларусь для расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и России в продукции, выработанной предприятием ОАО "Витебский мясокомбинат"… Россельхознадзор счел возможным с 26 сентября 2018 года отменить ограничения на поставки в Россию продукции, выработанной предприятием ОАО "Витебский мясокомбинат", — говорится в сообщении.

Ввоз этой продукции возможен только в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами не менее 10 проб для проведения исследований по показателям безопасности по выявленной группе риска, сообщает Россельхознадзор.

"При этом продукция, предназначенная для поставок в Российскую Федерацию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Россельхознадзор также информирует о том, что оставляет за собой право провести совместную инспекцию указанного предприятия", — подытожили в ведомстве.