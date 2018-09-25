"Локотех" поучаствует в обслуживании локомотивов Австрийских железных дорог

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Группа компаний "Локотех" и OBB-Technische Services-GmbH подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации, обслуживания и лизинга локомотивов Австрийских железных дорог, сообщила российская компания во вторник.

"Цель соглашения – рост технической готовности локомотивов, разработка инновационных решений по модернизации тягового подвижного состава и совместное обслуживание локомотивов OBB-Technische Services-GmbH в Восточной Европе", — говорится в сообщении.

География сотрудничества охватывает Австрию, Венгрию и страны Юго-Восточной Европы. OBB-Technische Services-GmbH заинтересована в модернизации локомотивов серии BR1144 в количестве до 80 единиц.

"Стороны договорились, что на первом этапе сотрудничества "Локотех" разработает техническую концепцию модернизации электровозов, эксплуатируемых Австрийскими железными дорогами. На ее основе будет составлена спецификация и график выполнения работ", — добавляется в сообщении.

OBB Technische Services GmbH основана в 2004 году, в компанию входит 25 предприятий по ремонту и сервисному обслуживанию подвижного состава на территории Австрии и стран Центральной и Восточной Европы. Штат насчитывает 3,6 тысячи человек.

"Локотех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.