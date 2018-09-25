"Нафтогаз" будет добиваться от "Газпрома" компенсации разницы в цене газа

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. "Нафтогаз" будет добиваться от "Газпрома" компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и ценой, установленной в Стокгольмском арбитраже, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
По подсчетам "Нафтогаза", сумма компенсации уже превышает 110 миллионов долларов.
Разбирательство в Стокгольме
"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. После зачета встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Кроме того, "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за поставки в марте этого года из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.
В украинской компании заявили, что рассчитывала на закупку газа у России, потому что цена на газ в Европе в начале марта была значительно выше и доходила до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.
После этого "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсировать разницу в стоимости.