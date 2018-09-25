Из-за санкций в России стало меньше зарубежных компаний, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Количество иностранных компаний в России постепенно снижается из-за зарубежных санкций, заявил президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

"В связи с санкциями количество зарубежных компаний, конечно, снижается, но, в принципе, незначительно, то есть, снижается, но более аккуратными темпами, нежели к нам приходят санкции", — рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной релизу XIX рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". При этом он не уточнил, на сколько снизилось число иностранных компаний в РФ.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером, а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером рейтинга.