Нижегородская область будет сотрудничать со Словенией в автомобилестроении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Нижегородская область будет сотрудничать со Словенией в сферах автомобилестроения, информационных технологий и химической промышленности, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу области Глеба Никитина.

Укрепление экономического и культурного сотрудничества Нижегородской области и Словении стало главной темой рабочей встречи Никитина с послом Словении в РФ Бранко Раковцом во вторник в Нижнем Новгороде.

"Отношения, которые сейчас складываются между Россией и Словенией, создают основу для развития сотрудничества. Мы договорились, что будем развивать взаимодействие в таких областях, как химическая промышленность, автомобилестроение, информационные технологии и цифровая экономика", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он сообщил, что также планируется разработать план дальнейшего сотрудничества в области культуры.

"Один из ярких примеров такого взаимодействия – открытие выставки "Любляна Плечника" в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Выдающийся словенский архитектор Йожи Плечник считается одним из создателей современного облика столицы Словении, и нижегородцам будет интересно познакомиться с его творчеством. Мы также предложили начать совместную работу по организации "Дней Словении" в регионе", — подчеркнул Никитин.

В свою очередь посол Словении отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Нижегородской областью. "Мы говорили с Глебом Никитиным о возможностях взаимного сотрудничества между IT-компаниями и автопроизводителями. Также возможно налаживание сотрудничества в области образования. Это мой первый визит в должности посла, и мы сюда обязательно вернемся", — добавил Раковец.

По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области со Словенией составил 10,7 миллиона долларов, что на 20,5% больше по сравнению с итогами 2016 года. Экспорт вырос на 32,2% и составил 0,5 миллиона долларов, импорт увеличился на 20% до 10,2 миллиона долларов. По объему товарооборота Словения заняла 52-е место среди 143 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

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