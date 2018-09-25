Власти Бельгии сообщили о дефиците монет достоинством один и два евроцента

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Министерство финансов Бельгии оповестило население о дефиците монет достоинством один и два евроцента.

Бельгийское государство ранее отказалось от чеканки медных монет этого номинала из-за высокой затратности процесса.

"Люди должны использовать свои монеты по назначению, держать их дома нет смысла", — заявила журналистам представитель минфина Флоренс Ангеличи. По ее словам, в настоящее время на руках у населения Бельгии скопилось 1,63 миллиарда монет достоинством один и два евроцента.

Представитель минфина посоветовала тем, кто складирует монеты у себя дома, активнее расплачиваться ими в магазинах. Также имеется возможность обменять евроценты на купюры в Национальном банке Бельгии. Единственное ограничение при этом – требуется принести не менее 5 килограммов монет.

Министерство экономики королевства со своей стороны уже готовит проекта закона об округлении расчетных сумм при оплате товаров наличными. Торговцам в Бельгии с 2014 года разрешено при необходимости округлять суммы до пяти евроцентов, однако в практику это не вошло.

Согласно исследованию, проводившемуся ранее статистической службой Евробарометр, граждане стран-членов Евросоюза, входящих в еврозону, поддерживают вывод из обращения монет достоинством один и два евроцента, однако опасаются, что данный шаг может привести к росту инфляции.

По данным Евробарометр, в целом по странам еврогруппы отказ от монет достоинством в один цент поддерживают 66% респондентов. Еще 60% согласны с необходимостью вывода из обращения двухцентовиков. Больше всего сторонников упразднения мелких монет — в Ирландии, Бельгии и Люксембурге, где в пользу этого высказались свыше 80% опрошенных.

Вместе с тем, как показало исследование, 65% респондентов полагают, что исчезновение из обращения мелочи в один и два цента приведет к округлению цен на товары, а это, в свою очередь, скажется на росте цен.

Члены Совета ЕС по экономике и финансам со своей стороны заявляли о готовности рассмотреть возможность отказа еврогруппы от производства мелких евроцентов при условии, если на национальных уровнях между продавцами и покупателями будет достигнута договоренность об округлении цен на потребительские товары.

Практика округления цен успешно используется в Нидерландах, а входящая в еврозону Финляндия с момента введения евро с 1 января 2002 года вообще отказалась от использования монет достоинством один и два цента.