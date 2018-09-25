ВС согласился с законностью ввода временной администрации в банк "Югра"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших законными два приказа Банка России от 7 июля 2017 года, которыми в банк "Югра" была назначена временная администрация в лице АСВ, а также установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу "Югры" в лице ее бывших собственников, просивших отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Банк "Югра" в своем обращении в арбитраж Москвы в июле прошлого года потребовал признать недействительными два приказа ЦБ, а также предписание от 6 июля 2017 года, которым регулятор обязал "Югру" доформировать резервы по ссудам в размере 13,5 миллиарда рублей. Суды трех инстанций полностью отклонили требования экс-собственников "Югры".

Представитель "Югры" сообщил в первой инстанции, что 6 июля банк получил предписание ЦБ о необходимости в суточный срок доформировать резервы на сумму 13,5 миллиарда рублей и переклассифицировать задолженность 20 заемщиков. Банк 7 июля исполнил предписание, увеличив резервы на 14 миллиардов рублей и устранив выявленные регулятором нарушения обязательных нормативов, но, несмотря на это, ЦБ издал оспариваемые приказы и отстранил собственников от управления банком.

Представитель Центробанка заявил, что банк "Югра" допустил снижение собственных средств более чем на 30% от максимального значения в течение года. Так, на 1 августа 2016 года капитал составлял 66,3 миллиарда рублей, а к 28 июня 2017 года он снизился на 56%, что является основанием для ввода временной администрации. Параллельно банк допускал снижение показателей по трем обязательным нормативам Банка России. Регулятор, в частности, выявил факты недооценки кредитного риска по 20 заемщикам, в связи с чем потребовал переклассифицировать данную задолженность.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ в прошлом году сообщал, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября 2017 года составила 86,1 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" являлся бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% капитала кредитной организации.