ФАС потребовала принять закон о продаже нефтепродуктов внутри страны

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ФАС будет требовать принятия законодательных инициатив о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке, если НПЗ немедленно не переориентируют часть своих поставок на рынок РФ, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
По его словам, ФАС также считает правильной инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. "Роснефть" поставляет уже более 20%, остальные должны стремиться к этому. Мера необходима, чтобы, во-первых, устранить дискриминацию на рынке, во-вторых, обеспечить полную загрузку наших нефтеперерабатывающих производств с возможностью последующей поставки нужных объемов топлива",- пояснил глава ФАС.
"Оклики очень разные. Некоторые говорят: мы работаем на свободном рынке и, куда хотим, туда и поставляем. Чтобы они так больше не думали, применяем более жесткие меры. Раз уж ты в нашей стране работаешь, должен некоторую часть поставить на внутренний рынок. По рыночным ценам. У нас бензин стоит значительно дешевле, чем в Европе, они туда перегоняют его, потому что им выгодно. Но законодательные инициативы будут приняты. Правительство уже поддержало такой подход", — отметил глава службы.
Отвечая на вопрос, насколько быстро можно будет принять закон, Артемьев отметил: "У нас много разных быстрых методов. Но зачем их применять? Я думаю, добрая воля гораздо лучше".
"Нам бы хотелось, чтобы все без исключения компании торговали на бирже по единым правилам. Этого до сих пор не делают ГК "Новый поток", "Таиф-НК", "НефтеГазХолдинг". Также есть потенциал по переориентации экспорта у "Сургутнефтегаза" и у того же "Таиф-НК", — добавил Артемьев.