ФАС потребовала принять закон о продаже нефтепродуктов внутри страны

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ФАС будет требовать принятия законодательных инициатив о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке, если НПЗ немедленно не переориентируют часть своих поставок на рынок РФ, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Многие заводы вышли в ремонт, что создает дополнительное давление, поэтому они должны немедленно переориентировать часть своих грузов, особенно по бензинам, на внутренний рынок. Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке — либо через биржу, либо через прямые поставки", — заявил Артемьев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном во вторник.

По его словам, ФАС также считает правильной инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. "Роснефть" поставляет уже более 20%, остальные должны стремиться к этому. Мера необходима, чтобы, во-первых, устранить дискриминацию на рынке, во-вторых, обеспечить полную загрузку наших нефтеперерабатывающих производств с возможностью последующей поставки нужных объемов топлива",- пояснил глава ФАС.

"Мы направили всем нефтекомпаниям рекомендации и сказали, что необходимо немедленно принять меры по увеличению объемов производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах", — рассказал он.

"Оклики очень разные. Некоторые говорят: мы работаем на свободном рынке и, куда хотим, туда и поставляем. Чтобы они так больше не думали, применяем более жесткие меры. Раз уж ты в нашей стране работаешь, должен некоторую часть поставить на внутренний рынок. По рыночным ценам. У нас бензин стоит значительно дешевле, чем в Европе, они туда перегоняют его, потому что им выгодно. Но законодательные инициативы будут приняты. Правительство уже поддержало такой подход", — отметил глава службы.

Отвечая на вопрос, насколько быстро можно будет принять закон, Артемьев отметил: "У нас много разных быстрых методов. Но зачем их применять? Я думаю, добрая воля гораздо лучше".

"Нам бы хотелось, чтобы все без исключения компании торговали на бирже по единым правилам. Этого до сих пор не делают ГК "Новый поток", "Таиф-НК", "НефтеГазХолдинг". Также есть потенциал по переориентации экспорта у "Сургутнефтегаза" и у того же "Таиф-НК", — добавил Артемьев.