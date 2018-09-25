Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал в понедельник на 3,4%, до 81,43 доллара за баррель. Последний раз цена североморской смеси была выше 81 доллара 12 ноября 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов выросла на 1,14%, до 71,89 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне итогов заседания в Алжире министерского комитета ОПЕК+, отказавшегося пойти навстречу президенту США Дональду Трампу в вопросе увеличения добычи нефти ради снижения цен на нее.

Двадцатого сентября Трамп заявил, что "монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены". Ранее глава Белого дома уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.