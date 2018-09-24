Регионы обсуждают с бизнесом инвестиции в ВСМ Екатеринбург-Челябинск

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Региональные власти ведут переговоры с уральским бизнесом о вложениях в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Мне известно, что коллеги из регионов, которые очень сильно этот проект (ВСМ Екатеринбург — Челябинск — ред.) поддерживают, обсуждают с уральским бизнесом инвестирование в этот проект", — рассказал Лушников.
Он отметил, что ключевой в этом проекте, точно также, как и в любом проекте ВСМ, вопрос государственной поддержки: без государственной поддержки этот проект не работает.
Лушников напомнил, что из общей стоимости ВСМ Екатеринбург — Челябинск речь идёт о капитальном гранте государства в размере 180 миллиардов рублей. "Сейчас их в бюджете нет", — добавил он.