Регионы обсуждают с бизнесом инвестиции в ВСМ Екатеринбург-Челябинск

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Региональные власти ведут переговоры с уральским бизнесом о вложениях в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Сообщалось, что проект создания ВСМ "Челябинск — Екатеринбург" предполагает соединить центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 часа 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить "воздушные ворота" обоих городов.

"Мне известно, что коллеги из регионов, которые очень сильно этот проект (ВСМ Екатеринбург — Челябинск — ред.) поддерживают, обсуждают с уральским бизнесом инвестирование в этот проект", — рассказал Лушников.

Он отметил, что ключевой в этом проекте, точно также, как и в любом проекте ВСМ, вопрос государственной поддержки: без государственной поддержки этот проект не работает.

"Необходим капитальный грант на стадии строительства. Та же часть, которая должна быть выплачена на стадии эксплуатации, сейчас в процессе обсуждения, но регионы заявляют готовность поделиться с концессионером тем эффектом, который они как выгодоприобретатели получат от создания этой дороги и объединения Екатеринбурга и Челябинска в единую агломерацию", — сообщил он.

Лушников напомнил, что из общей стоимости ВСМ Екатеринбург — Челябинск речь идёт о капитальном гранте государства в размере 180 миллиардов рублей. "Сейчас их в бюджете нет", — добавил он.