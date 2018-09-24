В Москве очередь за новым iPhone появилась за пять дней до старта продаж

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Очередь за новыми моделями iPhone в Москве начали занимать за пять дней до официального начала продаж, рассказала РИА Новости представитель ритейлера re:Store Людмила Семушина.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Официальные продажи iPhone XS и XS Max начинаются в России 28 сентября, 21 сентября российские ритейлеры открыли предзаказ на устройства.

"Покупатели стали собираться вчера вечером, их было трое. В понедельник днем стало шестеро", — рассказала Семушина.

В прошлом году за новинками от Apple люди стали собираться наиболее активно за два дня.

В день старта предзаказа на новые iPhone 21 сентября в сети стали появляться объявления о продаже очереди за новинками. Так, на Avito в пятницу самое дорогое такое предложение стоило 450 тысяч рублей, на "Юле" место в первой десятке в очереди в Москве оценивалось в 270 тысяч рублей.

Также в пятницу, 21 сентября, когда начались мировые продажи iPhone XS и iPhone XS Max, в рунете появились объявления о перепродаже этих смартфонов, купленных за рубежом, с наценкой в среднем в 2 раза.