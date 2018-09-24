ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. США в своих заявлениях и действиях противоречат сами себе, это ведет к эскалации торговой войны и ставит под угрозу принципы международной системы многосторонней и свободной торговли, говорится в опубликованной Госсоветом КНР в понедельник "Белой книге" Китая, в которой поясняется позиция Китая по торговой войне с США.

"США противоречат сами себе, что привело к непрерывной эскалации торгово-экономических противоречий Пекина и Вашингтона за короткое время", — говорится в документе.

Отмечается, что эти действия США нанесли серьезный ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, над которыми много лет усердно трудились правительства и народы двух государств.

"Это также поставило под серьезную угрозу принципы системы многосторонней и свободной торговли", — подчеркнули в Госсовете.

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.