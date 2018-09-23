В Китае ввели в эксплуатацию скоростную железную дорогу Гуанчжоу-Гонконг

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная ветка Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг в воскресенье полностью запущена в эксплуатацию, говорится в сообщении на сайте правительства специального административного района Гонконг.
Идея соединить скоростной железной дорогой Гонконг и два наиболее развитых мегаполиса южного Китая возникла еще в 2008 году. Строительство гонконгского участка протяженностью 26 километров началось в 2010 году, однако сильно затянулось из-за протестов оппозиции и нехватки финансирования. При этом участок Гуанчжоу-Шэньчжэнь запущен в эксплуатацию еще в 2011 году.
Благодаря открытию нового участка железной дороги Гонконг получил прямое железнодорожное сообщение с 44 станциями на материковом Китае. К примеру, поездка из Пекина в Гонконг, которые расположены на расстоянии почти 2 тысяч километров друг от друга, теперь займет всего 8 часов 58 минут. Цена билета в эконом класс составляет примерно 1 тысячу юаней (около 150 долларов).
Российская дипмиссия отмечает, что "это отразится на порядке оказания консульской помощи, если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в "Порту Гонконга", об этом будет сообщено в генеральное консульство России в Гонконге, если пассажир будет находиться в "Порту континентального Китая" — в генеральное консульство России в Гуанчжоу".