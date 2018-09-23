Российские бизнесмены из-за санкций возвращают капиталы в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новые американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
"Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам", — рассказал изданию стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.
Как пишет Блумберг, оценить масштабы возврата средств в Россию пока затруднительно, но, к примеру, недавно Сбербанк России сообщил о росте объёмов корпоративных вкладов в период с января по август на 98 миллиардов долларов, что подтверждает факт возвращения капиталов.
Таким образом, подчеркивает Блумберг, администрация Дональда Трампа помогает Владимиру Путину в достижении цели, которой ему не удавалось добиться на протяжении двадцати лет.