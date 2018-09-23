МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Александр Лесных. За первые шесть месяцев текущего года с банковских карт россиян украдено около 1,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в 2016-м. Изменились и жульнические методы: если раньше упор делался на сканирование карт и изготовление дубликатов, то сейчас все больше в ходу интернет-технологии. Как не стать жертвой продвинутых мошенников — в материале РИА Новости.

Курочка по зернышку

Широкое распространение банковских карт с функцией бесконтактной оплаты сделало их удобной мишенью для жуликов. Если раньше щипачи годами оттачивали ловкость рук, чтобы незаметно вытащить бумажник из чужого кармана, то сейчас бесконтактные карты выполняют за них большую часть работы.

Мошенники приобретают платежные терминалы и отправляются на охоту в общественный транспорт, торговые центры и прочие места массового скопления людей. И хотя на картах с бесконтактной оплатой установлен лимит примерно в 1000 рублей, в утреннем метро всего за несколько часов можно "накликать" две-три средние российские зарплаты, прикладывая терминал к сумкам и портфелям, пока сонные и ничего не подозревающие пассажиры едут эти зарплаты зарабатывать.

Защититься от таких воров можно несколькими способами. Самый легкий — купить специальный экранированный кошелек. Однако прежде чем складывать туда все свои карты, убедитесь, что экран работает: проверьте, пройдет ли оплата в любом из ближайших продуктовых магазинов.

Второй способ такой же простой, но более надежный: заведите еще одну карту того же банка. В чем смысл? Вы оставляете дома основную карту, а с собой берете вторую, совершенно пустую. Если нужно потратить деньги, открываете мобильное приложение банка и переводите на нее только необходимую сумму. В остальное время держите карту пустой.

Это поможет сохранить средства и в заграничных поездках, и при совершении покупок в интернете. Известны случаи, когда даже такие солидные компании, как Booking.com, хранили в офисах распечатки с данными банковских карт клиентов в открытом виде, а путешественники об этом даже не подозревали.

Еще один плюс такого метода: многие банки выпускают платежные карты с множеством полезных функций, включая бонусные авиамили, кешбэк (возврат части средств за покупки) и так далее. Выходит, что это не только безопасно, но и выгодно.

Третий способ больше всего подойдет владельцам смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Подтверждение транзакции производится сканированием отпечатка пальца, и просто приложить к смартфону терминал недостаточно. Опасаться кражи смартфона тоже не приходится: хоть это и обидно, разработчики ведущих брендов уверяют, что данные о банковских картах хранятся на отдельных чипах в зашифрованном виде и извлечь их попросту невозможно.

Дырявый телефон

Номер мобильного телефона — одно из самых слабых звеньев цепи, связывающей вас с банковской картой. Бесспорно, мобильный и интернет-банкинг, СМС-информирование и возможность переводить деньги, когда достаточно знать телефонный номер абонента, — очень удобные опции.

Но вместе с тем привязка карты к номеру телефона ставит под угрозу состояние банковского счета. Предположим, у злоумышленника уже есть данные вашей карты: запомнить их может, например, официант из вашего любимого ресторана.

Имея это в виду, службы безопасности банков создали последний рубеж обороны: СМС-сообщение с кодом для подтверждения транзакции. Чтобы обойти эту линию защиты, злоумышленникам необходимо сделать дубликат вашей сим-карты.

Для этого требуется посетить офис оператора, предварительно озаботившись покупкой поддельного паспорта. Разумеется, это достаточно трудоемко, но и возможная прибыль мошенников высока.

Поэтому, во-первых, всегда держите телефон под рукой: выдача дубликата сим-карты — платная процедура, и оператор как минимум пришлет сообщение о пополнении баланса. После получения такого сообщения необходимо связаться с оператором и уточнить, не выдавался ли дубликат в последнее время.

Во-вторых, по той же причине не покупайте сим-карты с рук. Вполне вероятно, что это и есть дубликат, а оригинал находится в телефоне мошенника. Вы подключите к этому номеру банковские услуги, и мошенник будет получать все адресованные вам банком сообщения. А это уже прямой путь к хищению ваших денег.

В-третьих, желательно запомнить не только ПИН-код, но и CVC2/CVV2 код (три цифры на обороте карты), а после этого замазать сами цифры чем-то непрозрачным.

Последнее вряд ли можно отнести к "строго рекомендуемым". И все же лучше потратить время на восстановление карты, чем тешить себя надеждой, что украденные деньги однажды вернутся.

Опасные сети

В конце концов, подвести владельца банковской карты способен и его любимый гаджет. Правда, зачастую виноват в этом вовсе не он, а сам пользователь. Поэтому никогда не пользуйтесь банковскими приложениями, подключаясь к общественным Wi-Fi сетям.

Речь идет о любых точках доступа, расположенных в кафе, аэропортах, транспорте и так далее. Беда в том, что злоумышленники давно научились "выкачивать" все необходимые данные из устройств, подключенных к общественным сетям. Это ставит под угрозу не только банковские карты, но и вообще всю информацию, хранящуюся на устройстве.