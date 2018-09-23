МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Александр Лесных. За первые шесть месяцев текущего года с банковских карт россиян украдено около 1,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в 2016-м. Изменились и жульнические методы: если раньше упор делался на сканирование карт и изготовление дубликатов, то сейчас все больше в ходу интернет-технологии. Как не стать жертвой продвинутых мошенников — в материале РИА Новости.
Курочка по зернышку
Мошенники приобретают платежные терминалы и отправляются на охоту в общественный транспорт, торговые центры и прочие места массового скопления людей. И хотя на картах с бесконтактной оплатой установлен лимит примерно в 1000 рублей, в утреннем метро всего за несколько часов можно "накликать" две-три средние российские зарплаты, прикладывая терминал к сумкам и портфелям, пока сонные и ничего не подозревающие пассажиры едут эти зарплаты зарабатывать.
Защититься от таких воров можно несколькими способами. Самый легкий — купить специальный экранированный кошелек. Однако прежде чем складывать туда все свои карты, убедитесь, что экран работает: проверьте, пройдет ли оплата в любом из ближайших продуктовых магазинов.
Второй способ такой же простой, но более надежный: заведите еще одну карту того же банка. В чем смысл? Вы оставляете дома основную карту, а с собой берете вторую, совершенно пустую. Если нужно потратить деньги, открываете мобильное приложение банка и переводите на нее только необходимую сумму. В остальное время держите карту пустой.
Это поможет сохранить средства и в заграничных поездках, и при совершении покупок в интернете. Известны случаи, когда даже такие солидные компании, как Booking.com, хранили в офисах распечатки с данными банковских карт клиентов в открытом виде, а путешественники об этом даже не подозревали.
Еще один плюс такого метода: многие банки выпускают платежные карты с множеством полезных функций, включая бонусные авиамили, кешбэк (возврат части средств за покупки) и так далее. Выходит, что это не только безопасно, но и выгодно.
Третий способ больше всего подойдет владельцам смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Подтверждение транзакции производится сканированием отпечатка пальца, и просто приложить к смартфону терминал недостаточно. Опасаться кражи смартфона тоже не приходится: хоть это и обидно, разработчики ведущих брендов уверяют, что данные о банковских картах хранятся на отдельных чипах в зашифрованном виде и извлечь их попросту невозможно.
Дырявый телефон
Но вместе с тем привязка карты к номеру телефона ставит под угрозу состояние банковского счета. Предположим, у злоумышленника уже есть данные вашей карты: запомнить их может, например, официант из вашего любимого ресторана.
Имея это в виду, службы безопасности банков создали последний рубеж обороны: СМС-сообщение с кодом для подтверждения транзакции. Чтобы обойти эту линию защиты, злоумышленникам необходимо сделать дубликат вашей сим-карты.
Для этого требуется посетить офис оператора, предварительно озаботившись покупкой поддельного паспорта. Разумеется, это достаточно трудоемко, но и возможная прибыль мошенников высока.
Поэтому, во-первых, всегда держите телефон под рукой: выдача дубликата сим-карты — платная процедура, и оператор как минимум пришлет сообщение о пополнении баланса. После получения такого сообщения необходимо связаться с оператором и уточнить, не выдавался ли дубликат в последнее время.
Во-вторых, по той же причине не покупайте сим-карты с рук. Вполне вероятно, что это и есть дубликат, а оригинал находится в телефоне мошенника. Вы подключите к этому номеру банковские услуги, и мошенник будет получать все адресованные вам банком сообщения. А это уже прямой путь к хищению ваших денег.
В-третьих, желательно запомнить не только ПИН-код, но и CVC2/CVV2 код (три цифры на обороте карты), а после этого замазать сами цифры чем-то непрозрачным.
Последнее вряд ли можно отнести к "строго рекомендуемым". И все же лучше потратить время на восстановление карты, чем тешить себя надеждой, что украденные деньги однажды вернутся.
Опасные сети
Речь идет о любых точках доступа, расположенных в кафе, аэропортах, транспорте и так далее. Беда в том, что злоумышленники давно научились "выкачивать" все необходимые данные из устройств, подключенных к общественным сетям. Это ставит под угрозу не только банковские карты, но и вообще всю информацию, хранящуюся на устройстве.