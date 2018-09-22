На второй очереди ТЭС в Симферополе начались пусконаладочные работы

ТВЕРЬ, 22 сен — РИА Новости. Пусконаладочные работы на второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе начались, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"По второму этапу вчера мы получили разрешение на пусконаладочные работы Симферопольской (ТЭС — ред.), Ростехнадзор выдал разрешение, и с сегодняшнего дня начинаются работы уже по программе запуска второго блока станции "Симферопольской", — сказал он.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).

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