Путин и Лукашенко урегулировали вопросы нефтяных пошлин и расчета за газ

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре, который состоялся после пятничных переговоров в Сочи, окончательно урегулировали вопросы о поступлении в белорусский бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Минском за поставляемый природный газ, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В частности, говорится в сообщении, "окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром".

С 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн поставляемой беспошлинно российской нефти — с зачислением экспортных пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали "перетаможкой". В конце августа этого года Лукашенко заявил, что российская сторона перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договоренностям.

В пятницу в Сочи прошли белорусско-российские переговоры на высшем и высоком уровнях. По их итогам белорусский лидер рассказал, что "главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет".

Кроме того, ранее Минск и Москва обсуждали вопрос о формуле цены на российский газ для Минска в 2020-2024 годах. До этого стороны согласовали формулу цены на газ в 2018-2019 годах, затем на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС. Сообщалось, что Белоруссия хотела бы до 1 июля 2019 года договориться с Россией по данному вопросу.