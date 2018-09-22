Лукашенко выразил надежду на изменения в ограничениях Россельхознадзора

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет "кардинальных изменений" ситуации с ограничениями Россельхознадзора в отношении ряда предприятий Белоруссии до конца 2018 года.
"Мною был поставлен вопрос, притом жестко… что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли (для поставок продукции в РФ — ред.) предприятие", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало в субботу в Минске на совещании с членами белорусского правительства по итогам белорусско-российских переговоров, прошедших накануне в Сочи на высшем и высоком уровнях.
"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", — подчеркнул он.