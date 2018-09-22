Лукашенко выразил надежду на изменения в ограничениях Россельхознадзора

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет "кардинальных изменений" ситуации с ограничениями Россельхознадзора в отношении ряда предприятий Белоруссии до конца 2018 года.

Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продуктов некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. В Минске обращали внимание, что порой такие решения принимаются по надуманным причинам.

"Мною был поставлен вопрос, притом жестко… что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли (для поставок продукции в РФ — ред.) предприятие", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало в субботу в Минске на совещании с членами белорусского правительства по итогам белорусско-российских переговоров, прошедших накануне в Сочи на высшем и высоком уровнях.

По словам президента Белоруссии, "сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок".

"Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", — подчеркнул он.