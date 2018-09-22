Лукашенко уверен в скором получении очередного транша кредита ЕФСР

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи заявил о своей уверенности в том, что Минск в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в 200 миллионов долларов.

"Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как, прежде всего, белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время", — цитирует Лукашенко в субботу его сайт. Данное заявление прозвучало на совещании с членами белорусского правительства по итогам прошедших в Сочи переговоров на уровне глав государств и правительств.

По словам Лукашенко, получение седьмого транша в 200 миллионов долларов — "это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства".